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  4. 2022 Hacettepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 104810511

2022 Hacettepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 104810511

104810511 | Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Hacettepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 104810511

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104810511 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 450,7559

Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 483,73935

Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 11657

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104810511   

ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 450,7559

Tavan Puan: 483,73935

Başarı Sıralaması: 11657

Kontenjan 2021 – 2022 : 100

Yerleşen 2021 – 2022: 100

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 505,45586

Tavan Puan: 523,20537

Başarı Sıralaması:  12454

Kontenjan 2020:  100+3

Yerleşen 2020: 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 476,16317

Tavan Puan: 505,72876

Başarı Sıralaması :  16067

Kontenjan 2019 :  100+3

Yerleşen 2019 : 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 459,98854

Tavan Puan: 497,04778

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  19700

Kontenjan 2018 :  105+3

Yerleşen 2018 : 108

taban-puan.jpg

Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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