2022 Hacettepe Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 104810511
104810511 | Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104810511 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hacettepe Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 450,7559
Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 483,73935
Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 11657
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104810511
ÜNİVERSİTE: Hacettepe Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 450,7559
Tavan Puan: 483,73935
Başarı Sıralaması: 11657
Kontenjan 2021 – 2022 : 100
Yerleşen 2021 – 2022: 100
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 505,45586
Tavan Puan: 523,20537
Başarı Sıralaması: 12454
Kontenjan 2020: 100+3
Yerleşen 2020: 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 476,16317
Tavan Puan: 505,72876
Başarı Sıralaması : 16067
Kontenjan 2019 : 100+3
Yerleşen 2019 : 103
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 459,98854
Tavan Puan: 497,04778
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 19700
Kontenjan 2018 : 105+3
Yerleşen 2018 : 108
Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.