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  4. 2022 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107710169

2022 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107710169

107710169 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107710169

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay  ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi   Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 107710169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 185 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 185 kişi yerleşmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 436,16612

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 458,29983

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 18521

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107710169   

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 436,16612

Tavan Puan: 458,29983

Başarı Sıralaması: 18521

Kontenjan 2021 – 2022 : 185

Yerleşen 2021 – 2022: 185

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 496,39581

Tavan Puan: 517,65721

Başarı Sıralaması:  18007

Kontenjan 2020:  185+5

Yerleşen 2020: 190

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 473,93611

Tavan Puan: 496,07053

Başarı Sıralaması :  17100

Kontenjan 2019 :  175+5

Yerleşen 2019 : 180

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 466,18411

Tavan Puan: 487,29186

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  17100

Kontenjan 2018 :  175+5

Yerleşen 2018 : 180

taban-puan.jpg

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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