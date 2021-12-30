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  4. 2022 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. Diş Hekimliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 403990025

2022 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. Diş Hekimliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 403990025

403990025 | Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Türkistan-Kazakistan ilimizde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üni. Diş Hekimliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 403990025

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Türkistan-Kazakistan  ilinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi   Diş Hekimliği Fakültesi   Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 403990025 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi , Yabancı , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Türkistan-Kazakistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 15 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 397,8321

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 408,96727

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 45341

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 403990025   

ÜNİVERSİTE: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Türkistan-Kazakistan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Yabancı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 397,8321

Tavan Puan: 408,96727

Başarı Sıralaması: 45341

Kontenjan 2021 – 2022 : 15

Yerleşen 2021 – 2022: 15

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 464,7304

Tavan Puan: 473,05890

Başarı Sıralaması:  42014

Kontenjan 2020:  15+0

Yerleşen 2020: 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 436,46036

Tavan Puan: 453,98916

Başarı Sıralaması :  38640

Kontenjan 2019 :  5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

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Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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