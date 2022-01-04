2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 202110408
202110408 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202110408 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 45 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 45 kişi yerleşmiştir.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 517,62876
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 538,52566
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 432
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202110408
ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 517,62876
Tavan Puan: 538,52566
Başarı Sıralaması: 432
Kontenjan 2021 – 2022 : 45
Yerleşen 2021 – 2022: 45
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 543,23171
Tavan Puan: 557,76712
Başarı Sıralaması: 603
Kontenjan 2020: 45+0
Yerleşen 2020: 45
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 534,20194
Tavan Puan: 550,24828
Başarı Sıralaması : 722
Kontenjan 2019 : 45+0
Yerleşen 2019 : 45
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 530,93642
Tavan Puan: 560,27683
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 916
Kontenjan 2018 : 50+0
Yerleşen 2018 : 50
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.