2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 202110408

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202110408 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 45 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 45 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 517,62876

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 538,52566

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 432

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110408

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 517,62876

Tavan Puan: 538,52566

Başarı Sıralaması: 432

Kontenjan 2021 – 2022 : 45

Yerleşen 2021 – 2022: 45

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 543,23171

Tavan Puan: 557,76712

Başarı Sıralaması: 603

Kontenjan 2020: 45+0

Yerleşen 2020: 45

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 534,20194

Tavan Puan: 550,24828

Başarı Sıralaması : 722

Kontenjan 2019 : 45+0

Yerleşen 2019 : 45

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 530,93642

Tavan Puan: 560,27683

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 916

Kontenjan 2018 : 50+0

Yerleşen 2018 : 50

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.