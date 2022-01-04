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  4. 2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 202110735

2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 202110735

202110735 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 202110735

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202110735 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 35 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 490,88868

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 510,1628

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 2273

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110735   

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 490,88868

Tavan Puan: 510,1628

Başarı Sıralaması: 2273

Kontenjan 2021 – 2022 : 35

Yerleşen 2021 – 2022: 35

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 529,48326

Tavan Puan: 541,99728

Başarı Sıralaması:  2967

Kontenjan 2020:  35+0

Yerleşen 2020: 35

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 512,91421

Tavan Puan: 532,36039

Başarı Sıralaması :  3756

Kontenjan 2019 :  35+0

Yerleşen 2019 : 35

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 506,14105

Tavan Puan: 523,81881

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  4500

Kontenjan 2018 :  25+0

Yerleşen 2018 : 25

taban-puan.jpg

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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