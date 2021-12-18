2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 202110753

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202110753 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 35 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 455,01996

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 485,02612

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 10088

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110753

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 455,01996

Tavan Puan: 485,02612

Başarı Sıralaması: 10088

Kontenjan 2021 – 2022 : 35

Yerleşen 2021 – 2022: 35

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 507,00086

Tavan Puan: 528,58129

Başarı Sıralaması: 11605

Kontenjan 2020: 35+0

Yerleşen 2020: 35

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 484,81678

Tavan Puan: 507,07421

Başarı Sıralaması : 12310

Kontenjan 2019 : 35+0

Yerleşen 2019 : 35

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 484,60019

Tavan Puan: 504,09733

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 10300

Kontenjan 2018 : 25+0

Yerleşen 2018 : 25

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.