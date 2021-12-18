2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 202110753
202110753 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202110753 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 35 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 455,01996
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 485,02612
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 10088
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202110753
ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 455,01996
Tavan Puan: 485,02612
Başarı Sıralaması: 10088
Kontenjan 2021 – 2022 : 35
Yerleşen 2021 – 2022: 35
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 507,00086
Tavan Puan: 528,58129
Başarı Sıralaması: 11605
Kontenjan 2020: 35+0
Yerleşen 2020: 35
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 484,81678
Tavan Puan: 507,07421
Başarı Sıralaması : 12310
Kontenjan 2019 : 35+0
Yerleşen 2019 : 35
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 484,60019
Tavan Puan: 504,09733
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 10300
Kontenjan 2018 : 25+0
Yerleşen 2018 : 25
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.