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2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 202110126

202110126 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 202110126

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi   Fen Fakültesi   Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 202110126 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 12 kişidir. 2021 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 479,18227

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 498,38704

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 3831

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110126   

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 479,18227

Tavan Puan: 498,38704

Başarı Sıralaması: 3831

Kontenjan 2021 – 2022 : 12

Yerleşen 2021 – 2022: 12

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 517,17075

Tavan Puan: 535,05361

Başarı Sıralaması:  6793

Kontenjan 2020:  12+0

Yerleşen 2020: 12

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 486,99782

Tavan Puan: 519,57075

Başarı Sıralaması :  11452

Kontenjan 2019 :  14+0

Yerleşen 2019 : 14

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 463,09896

Tavan Puan: 540,20866

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  18400

Kontenjan 2018 :  20+0

Yerleşen 2018 : 20

taban-puan.jpg

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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