2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 202110117
202110117 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 202110117 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 20 kişidir. 2021 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 380,89033
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 410,90996
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 60099
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202110117
ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 380,89033
Tavan Puan: 410,90996
Başarı Sıralaması: 60099
Kontenjan 2021 – 2022 : 20
Yerleşen 2021 – 2022: 20
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 426,97064
Tavan Puan: 458,30962
Başarı Sıralaması: 74687
Kontenjan 2020: 20+0
Yerleşen 2020: 20
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 383,90818
Tavan Puan: 422,31089
Başarı Sıralaması : 77912
Kontenjan 2019 : 17+0
Yerleşen 2019 : 17
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 377,53048
Tavan Puan: 419,08258
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 68100
Kontenjan 2018 : 20+0
Yerleşen 2018 : 20
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.