2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202110083

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 202110083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Kimya Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 20 kişidir. 2021 yılında Kimya Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 400,40011

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü Tavan Puan: 466,54507

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 43181

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202110083

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 400,40011

Tavan Puan: 466,54507

Başarı Sıralaması: 43181

Kontenjan 2021 – 2022 : 20

Yerleşen 2021 – 2022: 20

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 459,08202

Tavan Puan: 534,75290

Başarı Sıralaması: 46745

Kontenjan 2020: 20+0

Yerleşen 2020: 20

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 415,23601

Tavan Puan: 537,25766

Başarı Sıralaması : 53245

Kontenjan 2019 : 20+0

Yerleşen 2019 : 20

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 385,23323

Tavan Puan: 511,37409

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 62300

Kontenjan 2018 : 20+0

Yerleşen 2018 : 20

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.