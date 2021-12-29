2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202110083
202110083 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü tercih kod numarası 202110083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Kimya Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya Bölümü kontenjanı 20 kişidir. 2021 yılında Kimya Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü Taban Puanı: 400,40011
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü Tavan Puan: 466,54507
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü Başarı Sıralaması: 43181
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202110083
ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 400,40011
Tavan Puan: 466,54507
Başarı Sıralaması: 43181
Kontenjan 2021 – 2022 : 20
Yerleşen 2021 – 2022: 20
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 459,08202
Tavan Puan: 534,75290
Başarı Sıralaması: 46745
Kontenjan 2020: 20+0
Yerleşen 2020: 20
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 415,23601
Tavan Puan: 537,25766
Başarı Sıralaması : 53245
Kontenjan 2019 : 20+0
Yerleşen 2019 : 20
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 385,23323
Tavan Puan: 511,37409
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 62300
Kontenjan 2018 : 20+0
Yerleşen 2018 : 20
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.