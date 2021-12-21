2022 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202111081

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 202111081 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 394,54626

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 426,6304

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 48106

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202111081

ÜNİVERSİTE: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 394,54626

Tavan Puan: 426,6304

Başarı Sıralaması: 48106

Kontenjan 2021 – 2022 : 10

Yerleşen 2021 – 2022: 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 461,4269

Tavan Puan: 504,73955

Başarı Sıralaması: 44736

Kontenjan 2020: 10+0

Yerleşen 2020: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 438,84837

Tavan Puan: 463,17517

Başarı Sıralaması : 37119

Kontenjan 2019 : 18+0

Yerleşen 2019 : 18

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 437,44437

Tavan Puan: 468,47354

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 30400

Kontenjan 2018 : 18+0

Yerleşen 2018 : 18

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.