2022 İnönü Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105310019

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İnönü Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya ilinde bulunan İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İnönü Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 105310019 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İnönü Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İnönü Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İnönü Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.

İnönü Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 398,81696

İnönü Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 439,83704

İnönü Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 44530

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105310019

ÜNİVERSİTE: İnönü Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 398,81696

Tavan Puan: 439,83704

Başarı Sıralaması: 44530

Kontenjan 2021 – 2022 : 90

Yerleşen 2021 – 2022: 90

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 464,40962

Tavan Puan: 476,74414

Başarı Sıralaması: 42261

Kontenjan 2020: 90+3

Yerleşen 2020: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 432,83903

Tavan Puan: 454,77827

Başarı Sıralaması : 41044

Kontenjan 2019 : 90+3

Yerleşen 2019 : 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 421,30845

Tavan Puan: 443,00561

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 39200

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

İnönü Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İnönü Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.