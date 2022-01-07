2022 İstanbul Arel Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 202311519

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 202311519 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Arel Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 314,55799

İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 347,52144

İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 138779

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202311519

ÜNİVERSİTE: İstanbul Arel Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 314,55799

Tavan Puan: 347,52144

Başarı Sıralaması: 138779

Kontenjan 2021 – 2022 : 10

Yerleşen 2021 – 2022: 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 378,9068

Tavan Puan: 382,83044

Başarı Sıralaması: 121970

Kontenjan 2020: 4+0

Yerleşen 2020: 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 346,40364

Tavan Puan: 359,35056

Başarı Sıralaması : 115551

Kontenjan 2019 : 2+0

Yerleşen 2019 : 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,99902

Tavan Puan: 343,87245

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 110000

Kontenjan 2018 : 8+0

Yerleşen 2018 : 8

İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Arel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.