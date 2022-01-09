2022 İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202410168
202410168 | İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 202410168 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 6 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 338,28309
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 360,60876
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 105923
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202410168
ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 338,28309
Tavan Puan: 360,60876
Başarı Sıralaması: 105923
Kontenjan 2021 – 2022 : 6
Yerleşen 2021 – 2022: 6
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 397,50103
Tavan Puan: 423,24839
Başarı Sıralaması: 102128
Kontenjan 2020: 7+0
Yerleşen 2020: 7
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 376,71057
Tavan Puan: 412,63184
Başarı Sıralaması : 84240
Kontenjan 2019 : 10+0
Yerleşen 2019 : 10
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 400,58881
Tavan Puan: 408,64729
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 51800
Kontenjan 2018 : 10+0
Yerleşen 2018 : 10
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.