2022 İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202410168

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 202410168 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 6 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 338,28309

İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 360,60876

İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 105923

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202410168

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 338,28309

Tavan Puan: 360,60876

Başarı Sıralaması: 105923

Kontenjan 2021 – 2022 : 6

Yerleşen 2021 – 2022: 6

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 397,50103

Tavan Puan: 423,24839

Başarı Sıralaması: 102128

Kontenjan 2020: 7+0

Yerleşen 2020: 7

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 376,71057

Tavan Puan: 412,63184

Başarı Sıralaması : 84240

Kontenjan 2019 : 10+0

Yerleşen 2019 : 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,58881

Tavan Puan: 408,64729

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 51800

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.