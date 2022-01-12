2022 İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202412737

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 202412737 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Aydın Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 15 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 448,33804

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 456,79931

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 12670

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202412737

ÜNİVERSİTE: İstanbul Aydın Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 448,33804

Tavan Puan: 456,79931

Başarı Sıralaması: 12670

Kontenjan 2021 – 2022 : 15

Yerleşen 2021 – 2022: 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 506,53989

Tavan Puan: 541,39265

Başarı Sıralaması: 11860

Kontenjan 2020: 14+0

Yerleşen 2020: 14

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 497,6006

Tavan Puan: 523,97608

Başarı Sıralaması : 7675

Kontenjan 2019 : 8+0

Yerleşen 2019 : 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 503,32409

Tavan Puan: 533,91412

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 5100

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.