2022 İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202511156
202511156 | İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 202511156 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık Bölümü kontenjanı 7 kişidir. 2021 yılında İç Mimarlık Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 353,15453
İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 366,66081
İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 88399
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202511156
ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 353,15453
Tavan Puan: 366,66081
Başarı Sıralaması: 88399
Kontenjan 2021 – 2022 : 7
Yerleşen 2021 – 2022: 7
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 422,33434
Tavan Puan: 437,22077
Başarı Sıralaması: 78679
Kontenjan 2020: 6+0
Yerleşen 2020: 6
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 406,11276
Tavan Puan: 430,24624
Başarı Sıralaması : 60050
Kontenjan 2019 : 3+0
Yerleşen 2019 : 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 407,04985
Tavan Puan: 431,08798
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 47700
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.