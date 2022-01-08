2022 İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202511641
202511641 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 202511641 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Matematik Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Matematik Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 352,33918
İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 392,28705
İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 89256
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202511641
ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 352,33918
Tavan Puan: 392,28705
Başarı Sıralaması: 89256
Kontenjan 2021 – 2022 : 10
Yerleşen 2021 – 2022: 10
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 400,04899
Tavan Puan: 463,81241
Başarı Sıralaması: 99669
Kontenjan 2020: 20+0
Yerleşen 2020: 20
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 353,07993
Tavan Puan: 398,37366
Başarı Sıralaması : 107981
Kontenjan 2019 : 19+0
Yerleşen 2019 : 19
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 333,47606
Tavan Puan: 410,63235
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 109000
Kontenjan 2018 : 19+0
Yerleşen 2018 : 19
İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.