2022 İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202511641

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 202511641 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Matematik Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Matematik Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 352,33918

İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 392,28705

İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 89256

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202511641

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 352,33918

Tavan Puan: 392,28705

Başarı Sıralaması: 89256

Kontenjan 2021 – 2022 : 10

Yerleşen 2021 – 2022: 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,04899

Tavan Puan: 463,81241

Başarı Sıralaması: 99669

Kontenjan 2020: 20+0

Yerleşen 2020: 20

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 353,07993

Tavan Puan: 398,37366

Başarı Sıralaması : 107981

Kontenjan 2019 : 19+0

Yerleşen 2019 : 19

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,47606

Tavan Puan: 410,63235

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 109000

Kontenjan 2018 : 19+0

Yerleşen 2018 : 19

İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.