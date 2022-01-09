2022 İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202510819

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 202510819 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 384,97703

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 411,70897

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 56354

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 202510819

ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 384,97703

Tavan Puan: 411,70897

Başarı Sıralaması: 56354

Kontenjan 2021 – 2022 : 10

Yerleşen 2021 – 2022: 10

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 453,06143

Tavan Puan: 477,04742

Başarı Sıralaması: 51920

Kontenjan 2020: 9+0

Yerleşen 2020: 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 433,12062

Tavan Puan: 444,27664

Başarı Sıralaması : 40857

Kontenjan 2019 : 7+0

Yerleşen 2019 : 7

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 444,04927

Tavan Puan: 455,69763

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 27200

Kontenjan 2018 : 7+0

Yerleşen 2018 : 7

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.