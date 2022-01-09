2022 İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 202510819
202510819 | İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 202510819 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Bilgi Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Mimarlık Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 384,97703
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 411,70897
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 56354
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 202510819
ÜNİVERSİTE: İstanbul Bilgi Üniversitesi
FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 384,97703
Tavan Puan: 411,70897
Başarı Sıralaması: 56354
Kontenjan 2021 – 2022 : 10
Yerleşen 2021 – 2022: 10
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 453,06143
Tavan Puan: 477,04742
Başarı Sıralaması: 51920
Kontenjan 2020: 9+0
Yerleşen 2020: 9
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 433,12062
Tavan Puan: 444,27664
Başarı Sıralaması : 40857
Kontenjan 2019 : 7+0
Yerleşen 2019 : 7
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 444,04927
Tavan Puan: 455,69763
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 27200
Kontenjan 2018 : 7+0
Yerleşen 2018 : 7
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.