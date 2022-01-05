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  4. 2022 İstanbul Kent Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 208750204

2022 İstanbul Kent Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 208750204

208750204 | İstanbul Kent Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Kent Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 208750204

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Kent Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Kent Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kent Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 208750204 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kent Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kent Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kent Üniversitesi , Vakıf , Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 10 kişidir. 2021 yılında Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Kent Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 324,93996

İstanbul Kent Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 359,17048

İstanbul Kent Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 123441

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208750204   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kent Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 324,93996

Tavan Puan: 359,17048

Başarı Sıralaması: 123441

Kontenjan 2021 – 2022 : 10

Yerleşen 2021 – 2022: 10

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 428,77821

Tavan Puan: 445,48695

Başarı Sıralaması:  73131

Kontenjan 2020:  9+0

Yerleşen 2020: 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2019 :  ---

Yerleşen 2019 : ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

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İstanbul Kent Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kent Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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