Altın fiyatları eridi! Gram altın zirvelerden dibe indi! Yatırım yapmak isteyenler kuyumculardan fiyat alıyor! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıBergen filminin merakla beklenen ilk fragmanı geldi! Farah Zeynep Abdullah tüyleri diken diken etti!2022 İstanbul Medeniyet Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105410081Türkiye'de en çok tercih edilen fast- food zincirinde skandal ürün! Kızartma kovasından çıtır tavuk kafası çıktı! Görenlerin dahi midesi kalktı!Pazvant ne demek, TDK'ya göre Pazvant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı çiftinden kötü haber! Aynı anda yakalandılar! Yargı ve Evlilik Hakkında Her Şey'in durumu ne olacak?ATV Müge Anlı canlı izle bugün 24 Aralık 2021 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeSöylemezsem Olmaz sunucularından Arto, Can Yaman'ı övmeye doyamazken, Kerem Bursin'i yerin dibine soktu! "Silik bir tip, yemişim Kerem Bursin'i"2022 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105810032VGM bursu ne zaman açıklanacak 2022? VGM burs sonuçları açıklandı mı 2022?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 İstanbul Medeniyet Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105410081

2022 İstanbul Medeniyet Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105410081

105410081 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Medeniyet Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105410081

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105410081 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medeniyet Üniversitesi , Devlet , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 61 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 364,67123

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 390,27617

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 76034

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105410081   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medeniyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 364,67123

Tavan Puan: 390,27617

Başarı Sıralaması: 76034

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 61

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 426,74272

Tavan Puan: 449,83241

Başarı Sıralaması:  74887

Kontenjan 2020:  60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 390,5754

Tavan Puan: 417,18270

Başarı Sıralaması :  72306

Kontenjan 2019 :  60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,32201

Tavan Puan: 399,35763

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  72200

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

taban-puan.jpg

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT