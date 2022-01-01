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  4. 2022 İstanbul Medeniyet Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105410187

2022 İstanbul Medeniyet Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105410187

105410187 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Medeniyet Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105410187

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tercih kod numarası 105410187 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medeniyet Üniversitesi , Devlet , Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanı: 344,54675

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Tavan Puan: 377,96065

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başarı Sıralaması: 98380

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105410187   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medeniyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 344,54675

Tavan Puan: 377,96065

Başarı Sıralaması: 98380

Kontenjan 2021 – 2022 : 50

Yerleşen 2021 – 2022: 50

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 385,33208

Tavan Puan: 416,83055

Başarı Sıralaması:  114806

Kontenjan 2020:  50+2

Yerleşen 2020: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 338,79271

Tavan Puan: 384,63402

Başarı Sıralaması :  124995

Kontenjan 2019 :  50+2

Yerleşen 2019 : 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,43415

Tavan Puan: 370,05109

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  118000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

taban-puan.jpg

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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