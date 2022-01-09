2022 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105410063

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105410063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medeniyet Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 170 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 170 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 459,74713

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 475,61356

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 8512

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105410063

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medeniyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 459,74713

Tavan Puan: 475,61356

Başarı Sıralaması: 8512

Kontenjan 2021 – 2022 : 170

Yerleşen 2021 – 2022: 170

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 515,99207

Tavan Puan: 527,83601

Başarı Sıralaması: 7271

Kontenjan 2020: 160+4

Yerleşen 2020: 164

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 499,87966

Tavan Puan: 511,87665

Başarı Sıralaması : 7013

Kontenjan 2019 : 140+4

Yerleşen 2019 : 144

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 496,72005

Tavan Puan: 514,70958

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 6730

Kontenjan 2018 : 120+3

Yerleşen 2018 : 123

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.