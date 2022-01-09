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  4. 2022 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105410196

2022 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105410196

105410196 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105410196

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105410196 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medeniyet Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 1 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 0 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: --

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: --

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105410196   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medeniyet Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: --

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2021 – 2022 : 1

Yerleşen 2021 – 2022: 0

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 503,61735

Tavan Puan: 503,61735

Başarı Sıralaması:  13527

Kontenjan 2020:  1+0

Yerleşen 2020: 1

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 454,2516

Tavan Puan: 454,25160

Başarı Sıralaması :  27718

Kontenjan 2019 :  1+0

Yerleşen 2019 : 1

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 427,72299

Tavan Puan: 427,72299

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  35600

Kontenjan 2018 :  1+0

Yerleşen 2018 : 1

taban-puan.jpg

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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