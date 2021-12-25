2022 İstanbul Medipol Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110926

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203110926 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 59 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 300,84104

İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 359,60559

İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 161970

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203110926

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 300,84104

Tavan Puan: 359,60559

Başarı Sıralaması: 161970

Kontenjan 2021 – 2022 : 59

Yerleşen 2021 – 2022: 59

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,26017

Tavan Puan: 430,01158

Başarı Sıralaması: 199856

Kontenjan 2020: 59+0

Yerleşen 2020: 59

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 272,83545

Tavan Puan: 401,55392

Başarı Sıralaması : 258436

Kontenjan 2019 : 54+0

Yerleşen 2019 : 54

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,92236

Tavan Puan: 375,61879

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 265000

Kontenjan 2018 : 54+0

Yerleşen 2018 : 54

İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.