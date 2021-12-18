2022 İstanbul Okan Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 204712967

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 204712967 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Okan Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 7 kişidir. 2021 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 329,58199

İstanbul Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 346,71207

İstanbul Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 117028

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204712967

ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 329,58199

Tavan Puan: 346,71207

Başarı Sıralaması: 117028

Kontenjan 2021 – 2022 : 7

Yerleşen 2021 – 2022: 7

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,66231

Tavan Puan: 422,57258

Başarı Sıralaması: 99046

Kontenjan 2020: 6+0

Yerleşen 2020: 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 398,67703

Tavan Puan: 409,14060

Başarı Sıralaması : 65703

Kontenjan 2019 : 4+0

Yerleşen 2019 : 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 383,31152

Tavan Puan: 398,11664

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 63700

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

İstanbul Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.