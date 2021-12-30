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2022 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203211138

203211138 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203211138

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203211138 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 5 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 362,13228

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 375,98441

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 78688

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203211138   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 362,13228

Tavan Puan: 375,98441

Başarı Sıralaması: 78688

Kontenjan 2021 – 2022 : 5

Yerleşen 2021 – 2022: 5

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 421,19236

Tavan Puan: 438,82636

Başarı Sıralaması:  79745

Kontenjan 2020:  5+0

Yerleşen 2020: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 401,90616

Tavan Puan: 423,35809

Başarı Sıralaması :  63191

Kontenjan 2019 :  5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 382,96334

Tavan Puan: 409,36578

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  63900

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

taban-puan.jpg

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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