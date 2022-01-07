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2022 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203210679

203210679 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203210679

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi   Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi   Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203210679 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 5 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 368,21754

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 381,20282

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 72442

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203210679   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 368,21754

Tavan Puan: 381,20282

Başarı Sıralaması: 72442

Kontenjan 2021 – 2022 : 5

Yerleşen 2021 – 2022: 5

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 427,20367

Tavan Puan: 456,10095

Başarı Sıralaması:  74488

Kontenjan 2020:  5+0

Yerleşen 2020: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 386,84668

Tavan Puan: 422,35216

Başarı Sıralaması :  75415

Kontenjan 2019 :  5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 385,70472

Tavan Puan: 394,43545

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  62000

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

taban-puan.jpg

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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