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2022 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203211277

203211277 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203211277

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 203211277 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi , Vakıf , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 8 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 357,84638

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 369,30188

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 83097

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203211277   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 357,84638

Tavan Puan: 369,30188

Başarı Sıralaması: 83097

Kontenjan 2021 – 2022 : 8

Yerleşen 2021 – 2022: 8

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 419,16635

Tavan Puan: 456,31417

Başarı Sıralaması:  81634

Kontenjan 2020:  8+0

Yerleşen 2020: 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 377,44849

Tavan Puan: 384,03432

Başarı Sıralaması :  83562

Kontenjan 2019 :  4+0

Yerleşen 2019 : 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,06349

Tavan Puan: 351,56895

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  94800

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 4

taban-puan.jpg

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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