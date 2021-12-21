2022 Erzincan Binali Yıldırım Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban, Tavan Puan (Lisans) | 103610022Daha evlenmeden hamile kalan Ece Ronay, "Günah işlemedim" açıklamasıyla dikkat çekti! "Çocuğumun günahkar olmasını istemem"Pigment ne demek, TDK'ya göre Pigment kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İshak isminin anlamı nedir, İshak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Güdek isminin anlamı nedir, Güdek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiriyordu! Ali Babacan başkanlık sistemi için imza vermiş! "Meğer maskeli siyasetçiymiş"FOX TV Yasak Elma 125. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm Youtube izle"Tutuyorum çünkü elimde" diyerek dillere düşen Melis Sezen paylaşımıyla nefes kesti! "Kalbini eritebilirsem"2022 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 209410023Doların ani çakılışı, Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın gücüne gitti! Canlı yayında duygularını gizleyemedi, neredeyse ağlayacak!
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 209410023

2022 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 209410023

209410023 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 209410023

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 209410023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 436,42866

İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 446,69854

İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 18386

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209410023   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 436,42866

Tavan Puan: 446,69854

Başarı Sıralaması: 18386

Kontenjan 2021 – 2022 : 11

Yerleşen 2021 – 2022: 11

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 498,18882

Tavan Puan: 511,75926

Başarı Sıralaması:  16870

Kontenjan 2020:  15+0

Yerleşen 2020: 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2019 :  ---

Yerleşen 2019 : ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

taban-puan.jpg

İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT