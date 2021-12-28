2022 İstanbul Teknik Üni. Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510617
105510617 | İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510617 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Elektrik Mühendisliği Bölümü , Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında Elektrik Mühendisliği Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 443,76417
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 468,83935
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 14730
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105510617
ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik-Elektronik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 443,76417
Tavan Puan: 468,83935
Başarı Sıralaması: 14730
Kontenjan 2021 – 2022 : 50
Yerleşen 2021 – 2022: 50
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 500,90144
Tavan Puan: 516,06229
Başarı Sıralaması: 15131
Kontenjan 2020: 50+2
Yerleşen 2020: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 483,03027
Tavan Puan: 500,98880
Başarı Sıralaması : 13046
Kontenjan 2019 : 40+1
Yerleşen 2019 : 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 469,4455
Tavan Puan: 502,44904
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 15700
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.