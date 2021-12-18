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2022 İstanbul Teknik Üni. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105510626

105510626 | İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Teknik Üni. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105510626

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi   Elektrik-Elektronik Fakültesi   Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510626 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü , Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 483,00897

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 519,76049

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 3248

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105510626   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik-Elektronik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 483,00897

Tavan Puan: 519,76049

Başarı Sıralaması: 3248

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 60

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 526,27015

Tavan Puan: 549,29224

Başarı Sıralaması:  3785

Kontenjan 2020:  60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 514,35598

Tavan Puan: 527,15923

Başarı Sıralaması :  3470

Kontenjan 2019 :  60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 506,25671

Tavan Puan: 543,43516

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  4480

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

taban-puan.jpg

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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