2022 İstanbul Teknik Üni. Geomatik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510635
105510635 | İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510635 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Geomatik Mühendisliği Bölümü , İnşaat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Geomatik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Geomatik Mühendisliği Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 341,45111
İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 394,74748
İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 102107
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105510635
ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 341,45111
Tavan Puan: 394,74748
Başarı Sıralaması: 102107
Kontenjan 2021 – 2022 : 60
Yerleşen 2021 – 2022: 60
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 416,43533
Tavan Puan: 476,12288
Başarı Sıralaması: 84109
Kontenjan 2020: 60+2
Yerleşen 2020: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 393,01384
Tavan Puan: 446,96905
Başarı Sıralaması : 70299
Kontenjan 2019 : 60+2
Yerleşen 2019 : 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 391,15476
Tavan Puan: 432,10733
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 58100
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.