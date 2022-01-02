2022 İstanbul Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510247

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510247 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , İnşaat Mühendisliği Bölümü , İnşaat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 190 kişidir. 2021 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 190 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 372,40758

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 415,2196

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 68242

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105510247

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 372,40758

Tavan Puan: 415,2196

Başarı Sıralaması: 68242

Kontenjan 2021 – 2022 : 190

Yerleşen 2021 – 2022: 190

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 444,44115

Tavan Puan: 484,40734

Başarı Sıralaması: 59396

Kontenjan 2020: 190+5

Yerleşen 2020: 195

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 410,28324

Tavan Puan: 463,37487

Başarı Sıralaması : 56926

Kontenjan 2019 : 190+5

Yerleşen 2019 : 195

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 440,76489

Tavan Puan: 483,63521

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 28800

Kontenjan 2018 : 195+5

Yerleşen 2018 : 200

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.