2022 İstanbul Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510247
105510247 | İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510247 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , İnşaat Mühendisliği Bölümü , İnşaat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 190 kişidir. 2021 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 190 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 372,40758
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 415,2196
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 68242
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105510247
ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 372,40758
Tavan Puan: 415,2196
Başarı Sıralaması: 68242
Kontenjan 2021 – 2022 : 190
Yerleşen 2021 – 2022: 190
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 444,44115
Tavan Puan: 484,40734
Başarı Sıralaması: 59396
Kontenjan 2020: 190+5
Yerleşen 2020: 195
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 410,28324
Tavan Puan: 463,37487
Başarı Sıralaması : 56926
Kontenjan 2019 : 190+5
Yerleşen 2019 : 195
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 440,76489
Tavan Puan: 483,63521
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 28800
Kontenjan 2018 : 195+5
Yerleşen 2018 : 200
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.