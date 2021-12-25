2022 İstanbul Teknik Üni. Jeoloji Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510405

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510405 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Jeoloji Mühendisliği Bölümü , Maden Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Jeoloji Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 322,02801

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 425,59786

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 127553

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105510405

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Maden Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 322,02801

Tavan Puan: 425,59786

Başarı Sıralaması: 127553

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 378,93137

Tavan Puan: 458,74592

Başarı Sıralaması: 121939

Kontenjan 2020: 60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 343,47987

Tavan Puan: 400,90650

Başarı Sıralaması : 119057

Kontenjan 2019 : 60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 327,77327

Tavan Puan: 385,92821

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 116000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.