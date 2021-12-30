2022 İstanbul Teknik Üni. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105511069

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105511069 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü , Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 451,11459

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 471,80056

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 11505

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105511069

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik-Elektronik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 451,11459

Tavan Puan: 471,80056

Başarı Sıralaması: 11505

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 70

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 504,89395

Tavan Puan: 516,11362

Başarı Sıralaması: 12769

Kontenjan 2020: 70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 479,67136

Tavan Puan: 499,16539

Başarı Sıralaması : 14448

Kontenjan 2019 : 60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 467,2163

Tavan Puan: 489,08788

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 16600

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.