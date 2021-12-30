2022 İstanbul Teknik Üni. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105590122

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105590122 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü , Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 457,84184

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 480,75339

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 9098

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105590122

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik-Elektronik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 457,84184

Tavan Puan: 480,75339

Başarı Sıralaması: 9098

Kontenjan 2021 – 2022 : 50

Yerleşen 2021 – 2022: 50

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 510,74115

Tavan Puan: 519,23071

Başarı Sıralaması: 9676

Kontenjan 2020: 50+2

Yerleşen 2020: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 489,19881

Tavan Puan: 503,71430

Başarı Sıralaması : 10613

Kontenjan 2019 : 40+1

Yerleşen 2019 : 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 474,36091

Tavan Puan: 491,32228

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 13800

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.