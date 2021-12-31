2022 İstanbul Teknik Üni. Maden Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510414
105510414 | İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510414 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Maden Mühendisliği Bölümü , Maden Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maden Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Maden Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 334,12498
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 378,56383
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 111098
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105510414
ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Maden Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 334,12498
Tavan Puan: 378,56383
Başarı Sıralaması: 111098
Kontenjan 2021 – 2022 : 60
Yerleşen 2021 – 2022: 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 388,73196
Tavan Puan: 474,45424
Başarı Sıralaması: 111139
Kontenjan 2020: 60+2
Yerleşen 2020: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 337,97118
Tavan Puan: 394,47321
Başarı Sıralaması : 126071
Kontenjan 2019 : 60+2
Yerleşen 2019 : 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 317,23008
Tavan Puan: 375,00127
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 130000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.