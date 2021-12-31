2022 İstanbul Teknik Üni. Maden Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510414

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510414 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Maden Mühendisliği Bölümü , Maden Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maden Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Maden Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 334,12498

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 378,56383

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 111098

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105510414

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Maden Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 334,12498

Tavan Puan: 378,56383

Başarı Sıralaması: 111098

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 388,73196

Tavan Puan: 474,45424

Başarı Sıralaması: 111139

Kontenjan 2020: 60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 337,97118

Tavan Puan: 394,47321

Başarı Sıralaması : 126071

Kontenjan 2019 : 60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,23008

Tavan Puan: 375,00127

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 130000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.