2022 İstanbul Teknik Üni. Matematik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510168

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510168 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Matematik Mühendisliği Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Matematik Mühendisliği Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 436,66205

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 457,3591

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 18238

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105510168

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 436,66205

Tavan Puan: 457,3591

Başarı Sıralaması: 18238

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 60

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 490,9719

Tavan Puan: 505,42383

Başarı Sıralaması: 21751

Kontenjan 2020: 60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 457,61793

Tavan Puan: 483,48147

Başarı Sıralaması : 25797

Kontenjan 2019 : 60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 442,29293

Tavan Puan: 478,12516

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 28000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.