2022 İstanbul Teknik Üni. Matematik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510168
105510168 | İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510168 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Matematik Mühendisliği Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Matematik Mühendisliği Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 436,66205
İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 457,3591
İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 18238
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105510168
ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 436,66205
Tavan Puan: 457,3591
Başarı Sıralaması: 18238
Kontenjan 2021 – 2022 : 60
Yerleşen 2021 – 2022: 60
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 490,9719
Tavan Puan: 505,42383
Başarı Sıralaması: 21751
Kontenjan 2020: 60+2
Yerleşen 2020: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 457,61793
Tavan Puan: 483,48147
Başarı Sıralaması : 25797
Kontenjan 2019 : 60+2
Yerleşen 2019 : 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 442,29293
Tavan Puan: 478,12516
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 28000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.