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2022 İstanbul Teknik Üni. Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510529

105510529 | İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Teknik Üni. Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510529

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi   Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi   Meteoroloji Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510529 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Meteoroloji Mühendisliği Bölümü , Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Meteoroloji Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Meteoroloji Mühendisliği Bölümüne 70 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 346,36802

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 392,86765

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 96225

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105510529   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 346,36802

Tavan Puan: 392,86765

Başarı Sıralaması: 96225

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 70

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 406,02925

Tavan Puan: 460,99277

Başarı Sıralaması:  93851

Kontenjan 2020:  70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 364,7814

Tavan Puan: 448,37366

Başarı Sıralaması :  95644

Kontenjan 2019 :  70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 351,67983

Tavan Puan: 456,97205

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  90300

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

taban-puan.jpg

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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