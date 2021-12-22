Kort ne demek, TDK'ya göre Kort kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İstanbul Teknik Üni. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510883Anadolu yakasında kar yağacak mı? | Pendik, Kartal, Maltepe'de kar yağacak mı?2022 İnönü Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1053100464 yıla kadar hapsi istenen Burak Özçivit'in ortaya çıkan ifadesi şaşkınlık yarattı! "Bana bir şey olduğu takdirde..."Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadi şaşkına çevirdi! Kadınları boşanmaya teşvik etmesi Savcı Sayan'ı çileden çıkardı: "Aile yapımıza bomba koymak buna denir"Semin isminin anlamı nedir, Semin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Esmin isminin anlamı nedir, Esmin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Demir Grup Sivaspor - Çaykur Rizespor canlı izle | Sivaspor - Rizespor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linkiRenin isminin anlamı nedir, Renin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 İstanbul Teknik Üni. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510883

2022 İstanbul Teknik Üni. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510883

105510883 | İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Teknik Üni. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510883

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   Şehir ve Bölge Planlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tercih kod numarası 105510883 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Şehir ve Bölge Planlama Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Şehir ve Bölge Planlama Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Şehir ve Bölge Planlama Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Taban Puanı: 325,1184

İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Tavan Puan: 390,10252

İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başarı Sıralaması: 123190

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105510883   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 325,1184

Tavan Puan: 390,10252

Başarı Sıralaması: 123190

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 60

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,79921

Tavan Puan: 430,80979

Başarı Sıralaması:  112147

Kontenjan 2020:  60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 368,44146

Tavan Puan: 436,01009

Başarı Sıralaması :  91978

Kontenjan 2019 :  60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 373,33753

Tavan Puan: 411,30153

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  71400

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

taban-puan.jpg

İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT