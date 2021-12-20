2022 İstanbul Ticaret Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203410147
203410147 | İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203410147 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Ticaret Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 8 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 391,63512
İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 405,30687
İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 50526
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203410147
ÜNİVERSİTE: İstanbul Ticaret Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 391,63512
Tavan Puan: 405,30687
Başarı Sıralaması: 50526
Kontenjan 2021 – 2022 : 8
Yerleşen 2021 – 2022: 8
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 454,08446
Tavan Puan: 482,38960
Başarı Sıralaması: 51031
Kontenjan 2020: 9+0
Yerleşen 2020: 9
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 421,97274
Tavan Puan: 427,17201
Başarı Sıralaması : 48457
Kontenjan 2019 : 5+0
Yerleşen 2019 : 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 407,24956
Tavan Puan: 422,98246
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 47500
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.