2022 İstanbul Ticaret Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203410147

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203410147 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Ticaret Üniversitesi , Vakıf , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 8 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 391,63512

İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 405,30687

İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 50526

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203410147

ÜNİVERSİTE: İstanbul Ticaret Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 391,63512

Tavan Puan: 405,30687

Başarı Sıralaması: 50526

Kontenjan 2021 – 2022 : 8

Yerleşen 2021 – 2022: 8

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 454,08446

Tavan Puan: 482,38960

Başarı Sıralaması: 51031

Kontenjan 2020: 9+0

Yerleşen 2020: 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 421,97274

Tavan Puan: 427,17201

Başarı Sıralaması : 48457

Kontenjan 2019 : 5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,24956

Tavan Puan: 422,98246

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 47500

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.