2022 İstanbul Ticaret Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203410623
203410623 | İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203410623 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Ticaret Üniversitesi , Vakıf , Mekatronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 7 kişidir. 2021 yılında Mekatronik Mühendisliği Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 368,29066
İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 386,32422
İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 72368
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203410623
ÜNİVERSİTE: İstanbul Ticaret Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 368,29066
Tavan Puan: 386,32422
Başarı Sıralaması: 72368
Kontenjan 2021 – 2022 : 7
Yerleşen 2021 – 2022: 7
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 431,60316
Tavan Puan: 455,01295
Başarı Sıralaması: 70595
Kontenjan 2020: 8+0
Yerleşen 2020: 8
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 405,18611
Tavan Puan: 409,92317
Başarı Sıralaması : 60696
Kontenjan 2019 : 3+0
Yerleşen 2019 : 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 392,00653
Tavan Puan: 412,61554
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 57600
Kontenjan 2018 : 4+0
Yerleşen 2018 : 4
İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.