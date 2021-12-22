2022 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 111610661

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 111610661 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 420,22483

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 440,04499

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 28300

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111610661

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 420,22483

Tavan Puan: 440,04499

Başarı Sıralaması: 28300

Kontenjan 2021 – 2022 : 90

Yerleşen 2021 – 2022: 90

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 475,422

Tavan Puan: 494,80132

Başarı Sıralaması: 33422

Kontenjan 2020: 85+3

Yerleşen 2020: 88

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 440,6075

Tavan Puan: 467,87047

Başarı Sıralaması : 35985

Kontenjan 2019 : 80+2

Yerleşen 2019 : 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 423,28442

Tavan Puan: 453,27925

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 38100

Kontenjan 2018 : 70+2

Yerleşen 2018 : 72

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.