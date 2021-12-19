2022 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111611192

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 111611192 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 210 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 210 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 349,52817

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 398,95415

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 92467

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111611192

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 349,52817

Tavan Puan: 398,95415

Başarı Sıralaması: 92467

Kontenjan 2021 – 2022 : 210

Yerleşen 2021 – 2022: 210

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 405,45503

Tavan Puan: 465,92388

Başarı Sıralaması: 94382

Kontenjan 2020: 210+6

Yerleşen 2020: 216

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 361,63192

Tavan Puan: 447,20015

Başarı Sıralaması : 98830

Kontenjan 2019 : 220+6

Yerleşen 2019 : 226

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 335,66398

Tavan Puan: 443,39055

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 107000

Kontenjan 2018 : 220+6

Yerleşen 2018 : 226

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.