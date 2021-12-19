2022 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111611192
111611192 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 111611192 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 210 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 210 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 349,52817
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 398,95415
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 92467
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111611192
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
FAKÜLTE: Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 349,52817
Tavan Puan: 398,95415
Başarı Sıralaması: 92467
Kontenjan 2021 – 2022 : 210
Yerleşen 2021 – 2022: 210
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 405,45503
Tavan Puan: 465,92388
Başarı Sıralaması: 94382
Kontenjan 2020: 210+6
Yerleşen 2020: 216
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 361,63192
Tavan Puan: 447,20015
Başarı Sıralaması : 98830
Kontenjan 2019 : 220+6
Yerleşen 2019 : 226
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 335,66398
Tavan Puan: 443,39055
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 107000
Kontenjan 2018 : 220+6
Yerleşen 2018 : 226
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.