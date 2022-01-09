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2022 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111610016

111610016 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111610016

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   Cerrahpaşa Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü tercih kod numarası 111610016 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa , Devlet , Tıp Bölümü , Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 260 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 260 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü Taban Puanı: 493,31694

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü Tavan Puan: 521,37838

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 1997

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111610016   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 493,31694

Tavan Puan: 521,37838

Başarı Sıralaması: 1997

Kontenjan 2021 – 2022 : 260

Yerleşen 2021 – 2022: 260

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 535,05972

Tavan Puan: 547,35446

Başarı Sıralaması:  1752

Kontenjan 2020:  260+7

Yerleşen 2020: 267

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 525,03144

Tavan Puan: 544,28975

Başarı Sıralaması :  1708

Kontenjan 2019 :  270+7

Yerleşen 2019 : 277

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 521,51767

Tavan Puan: 541,00318

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  1930

Kontenjan 2018 :  270+7

Yerleşen 2018 : 277

taban-puan.jpg

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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