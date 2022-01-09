2022 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111610016
111610016 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü tercih kod numarası 111610016 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa , Devlet , Tıp Bölümü , Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 260 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 260 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü Taban Puanı: 493,31694
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü Tavan Puan: 521,37838
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 1997
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111610016
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
FAKÜLTE: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 493,31694
Tavan Puan: 521,37838
Başarı Sıralaması: 1997
Kontenjan 2021 – 2022 : 260
Yerleşen 2021 – 2022: 260
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 535,05972
Tavan Puan: 547,35446
Başarı Sıralaması: 1752
Kontenjan 2020: 260+7
Yerleşen 2020: 267
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 525,03144
Tavan Puan: 544,28975
Başarı Sıralaması : 1708
Kontenjan 2019 : 270+7
Yerleşen 2019 : 277
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 521,51767
Tavan Puan: 541,00318
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 1930
Kontenjan 2018 : 270+7
Yerleşen 2018 : 277
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.