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2022 İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206210704

206210704 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206210704

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi   Diş Hekimliği Fakültesi   Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 206210704 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi , Vakıf , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 59 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 365,45485

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 403,18923

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 75247

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206210704   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 365,45485

Tavan Puan: 403,18923

Başarı Sıralaması: 75247

Kontenjan 2021 – 2022 : 59

Yerleşen 2021 – 2022: 59

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 445,48077

Tavan Puan: 469,79550

Başarı Sıralaması:  58532

Kontenjan 2020:  59+0

Yerleşen 2020: 59

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 418,86504

Tavan Puan: 439,65392

Başarı Sıralaması :  50603

Kontenjan 2019 :  63+0

Yerleşen 2019 : 63

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 412,03362

Tavan Puan: 426,36085

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  44600

Kontenjan 2018 :  54+0

Yerleşen 2018 : 54

taban-puan.jpg

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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