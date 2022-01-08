2022 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206210616
206210616 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 206210616 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 85 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 394,39768
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 425,10522
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206210616
ÜNİVERSİTE: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 394,39768
Tavan Puan: 425,10522
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2021 – 2022 : 85
Yerleşen 2021 – 2022: 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 478,6273
Tavan Puan: 489,74584
Başarı Sıralaması: 30859
Kontenjan 2020: 76+0
Yerleşen 2020: 76
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 442,62519
Tavan Puan: 466,34732
Başarı Sıralaması : 34718
Kontenjan 2019 : 81+0
Yerleşen 2019 : 81
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 425,7496
Tavan Puan: 457,43813
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 36700
Kontenjan 2018 : 72+0
Yerleşen 2018 : 72
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.