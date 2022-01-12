2022 İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 112910023

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 112910023 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Bakırçay Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 451,02484

İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 457,0188

İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 11539

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112910023

ÜNİVERSİTE: İzmir Bakırçay Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 451,02484

Tavan Puan: 457,0188

Başarı Sıralaması: 11539

Kontenjan 2021 – 2022 : 40

Yerleşen 2021 – 2022: 40

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 508,33659

Tavan Puan: 513,93865

Başarı Sıralaması: 10872

Kontenjan 2020: 40+1

Yerleşen 2020: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 492,43575

Tavan Puan: 505,88487

Başarı Sıralaması : 9400

Kontenjan 2019 : 30+1

Yerleşen 2019 : 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 483,68916

Tavan Puan: 497,35658

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 10600

Kontenjan 2018 : 30+1

Yerleşen 2018 : 31

İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.