2022 İzmir Ekonomi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 203510888
203510888 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203510888 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 48 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 48 kişi yerleşmiştir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 315,83661
İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 375,83251
İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 136797
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203510888
ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 315,83661
Tavan Puan: 375,83251
Başarı Sıralaması: 136797
Kontenjan 2021 – 2022 : 48
Yerleşen 2021 – 2022: 48
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 379,21224
Tavan Puan: 451,39405
Başarı Sıralaması: 121580
Kontenjan 2020: 42+0
Yerleşen 2020: 42
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 349,43532
Tavan Puan: 428,00020
Başarı Sıralaması : 112109
Kontenjan 2019 : 32+0
Yerleşen 2019 : 32
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 374,85676
Tavan Puan: 391,02075
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 70200
Kontenjan 2018 : 8+0
Yerleşen 2018 : 8
İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.