2022 İzmir Ekonomi Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203510694

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203510694 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 59 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 328,33392

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 397,78519

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 118745

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203510694

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 328,33392

Tavan Puan: 397,78519

Başarı Sıralaması: 118745

Kontenjan 2021 – 2022 : 59

Yerleşen 2021 – 2022: 59

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 388,6614

Tavan Puan: 453,16230

Başarı Sıralaması: 111208

Kontenjan 2020: 56+0

Yerleşen 2020: 56

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 354,49032

Tavan Puan: 444,09421

Başarı Sıralaması : 106455

Kontenjan 2019 : 35+0

Yerleşen 2019 : 35

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 397,07123

Tavan Puan: 421,70507

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 54100

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.