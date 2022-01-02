2022 İzmir Ekonomi Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203510694
203510694 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203510694 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 59 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 328,33392
İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 397,78519
İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 118745
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203510694
ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 328,33392
Tavan Puan: 397,78519
Başarı Sıralaması: 118745
Kontenjan 2021 – 2022 : 59
Yerleşen 2021 – 2022: 59
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 388,6614
Tavan Puan: 453,16230
Başarı Sıralaması: 111208
Kontenjan 2020: 56+0
Yerleşen 2020: 56
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 354,49032
Tavan Puan: 444,09421
Başarı Sıralaması : 106455
Kontenjan 2019 : 35+0
Yerleşen 2019 : 35
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 397,07123
Tavan Puan: 421,70507
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 54100
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.