2022 İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203510085

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 203510085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 3 kişidir. 2021 yılında Matematik Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 332,17204

İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 365,29568

İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 113533

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203510085

ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 332,17204

Tavan Puan: 365,29568

Başarı Sıralaması: 113533

Kontenjan 2021 – 2022 : 3

Yerleşen 2021 – 2022: 3

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 399,60009

Tavan Puan: 413,44926

Başarı Sıralaması: 100099

Kontenjan 2020: 3+0

Yerleşen 2020: 3

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 349,24022

Tavan Puan: 350,18879

Başarı Sıralaması : 112336

Kontenjan 2019 : 2+0

Yerleşen 2019 : 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,314

Tavan Puan: 323,48718

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 212000

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.