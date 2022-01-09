2022 İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203510085
203510085 | İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 203510085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İzmir Ekonomi Üniversitesi , Vakıf , Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 3 kişidir. 2021 yılında Matematik Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 332,17204
İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 365,29568
İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 113533
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203510085
ÜNİVERSİTE: İzmir Ekonomi Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 332,17204
Tavan Puan: 365,29568
Başarı Sıralaması: 113533
Kontenjan 2021 – 2022 : 3
Yerleşen 2021 – 2022: 3
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 399,60009
Tavan Puan: 413,44926
Başarı Sıralaması: 100099
Kontenjan 2020: 3+0
Yerleşen 2020: 3
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 349,24022
Tavan Puan: 350,18879
Başarı Sıralaması : 112336
Kontenjan 2019 : 2+0
Yerleşen 2019 : 2
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 274,314
Tavan Puan: 323,48718
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 212000
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.